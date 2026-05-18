Petrolio a 103 dollari | sale il greggio oro fermo dopo il vertice USA-Cina
Il prezzo del petrolio ha raggiunto i 103 dollari al barile, segnando un aumento rispetto alle precedenti quotazioni. Dopo il vertice tra Stati Uniti e Cina, il prezzo dell’oro si è mantenuto stabile, senza seguire l’ascesa del greggio. Le negoziazioni tra i due paesi non hanno portato a variazioni immediate sui mercati delle materie prime e dei titoli tecnologici americani. Le dinamiche tra le due potenze continuano a influenzare le decisioni degli investitori sui vari segmenti di mercato.
? Domande chiave Perché l'oro non segue il rally del petrolio dopo il vertice?. Come influirà il nuovo equilibrio USA-Cina sui titoli tecnologici americani?. Quale soglia di prezzo potrebbe scatenare una vendita massiccia dell'oro?. Perché la produzione industriale di New York minaccia i tassi d'interesse?.? In Breve Nasdaq cala con Nvidia, Intel, AMD e Micron dopo il vertice Trump-Xi.. Indici Shanghai e Hang Seng chiudono in negativo per vendite settore tecnologico.. Chris Weston prevede rialzo tassi Fed all'inizio del 2027 per inflazione.. Indice manifatturiero New York sale a 19,6 punti con crescita massima quadriennale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Mentre il petrolio sale, una guerra silenziosa cambia il mercato
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