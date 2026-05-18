Petrolio a 103 dollari | sale il greggio oro fermo dopo il vertice USA-Cina

Il prezzo del petrolio ha raggiunto i 103 dollari al barile, segnando un aumento rispetto alle precedenti quotazioni. Dopo il vertice tra Stati Uniti e Cina, il prezzo dell’oro si è mantenuto stabile, senza seguire l’ascesa del greggio. Le negoziazioni tra i due paesi non hanno portato a variazioni immediate sui mercati delle materie prime e dei titoli tecnologici americani. Le dinamiche tra le due potenze continuano a influenzare le decisioni degli investitori sui vari segmenti di mercato.

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