Petrarca trionfa sul Rovigo 18-16 | i bianconeri volano in finale

Nel match tra Petrarca e Rovigo, i bianconeri sono riusciti a superare gli avversari con un punteggio di 18-16, ottenendo così l'accesso alla finale. Dopo un primo tempo in cui il Rovigo aveva preso il largo, il Petrarca ha trovato nuove energie nel secondo tempo, grazie a una modifica tattica di Jimenez. Questa scelta ha portato a un cambio di direzione nel gioco, consentendo ai padroni di casa di ribaltare il risultato e conquistare la qualificazione.

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? Punti chiave Come ha fatto il Petrarca a ribaltare il primo tempo?. Quale mossa tattica di Jimenez ha cambiato l'inerzia della partita?. Chi sono i pilastri su cui punterà il Petrarca per la finale?. Perché questa sfida rappresenta l'ultima occasione per alcuni giocatori?.? In Breve Capitano Andrea Trotta sottolinea l'importanza dei cambi per il ritmo della squadra.. Allenatore Victor Jimenez punta su intensità fisica e precisione per la finale.. La sfida decisiva contro Valorugby Emilia si disputerà a Padova il 2 giugno.. Il pack ha risolto le criticità nelle fasi statiche durante la ripresa.. Il Petrarca batte il Rovigo per 18-16 al Battaglini e conquista l’accesso alla finale scudetto del 2 giugno contro il Valorugby Emilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petrarca trionfa sul Rovigo 18-16: i bianconeri volano in finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Petrarca-Rovigo 9-8: Lyle decide il derby nel finale di semifinale? Domande chiave Come ha fatto la difesa padovana a ribaltare il vantaggio del Rovigo? Chi è stato l'uomo chiave per la tenuta difensiva del... Rugby, Serie A Élite: Rovigo e Petrarca vincono, domani si decide griglia play-offSi apre con tre anticipi in contemporanea la 18ª giornata della Serie A Elite maschile, regalando subito equilibrio e spettacolo. Rugby, il Petrarca vince a Rovigo e vola in finale: ora l'ultimo valzer al Plebiscito, poi squadra smantellataROVIGO - The last dance, l'ultimo valzer. Il Petrarca Padova di Andrea Trotta nel rugby come i Chicago Bulls di Michael Jordan del basket. La squadra verrà smantellata ... ilgazzettino.it Petrarca con la vittoria a Rovigo conquista la finale scudetto al Plebiscito, sarà sfida con Valorugby Emilia per il titolo di campione d'ItaliaMartedì 2 giugno allo Stadio Plebiscito di Padova andrà in scena la Finale Scudetto del Soladria Serie A Élite 2025/26 tra Valo rugby Emilia e Petrarca Rugby, con calcio d’inizio alle 18:15 e ... tuttosport.com