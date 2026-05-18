Ad aprile, l’inflazione nel capoluogo regionale si attesta al +3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, superando di poco il dato nazionale che si ferma al +2,7%. I prezzi di gas e carburanti sono aumentati in modo significativo, contribuendo a questa crescita. La variazione si verifica dopo un periodo di relativa stabilità e si riflette su vari settori dell’economia locale. La situazione si segnala come una delle più rilevanti degli ultimi mesi per il territorio.

Nel capoluogo regionale l’inflazione torna a correre e ad aprile raggiunge il +3% rispetto allo stesso mese del 2025, ben oltre il dato nazionale fermo al +2,7%. Anche su base mensile il balzo è pesante: +1,2% in appena trenta giorni. Numeri che si riflettono direttamente sulla spesa quotidiana delle famiglie, sempre più alle prese con rincari diffusi tra bollette, carburanti e alimentari. L’Unione consumatori che con questi incrementi a una famiglia media di Perugia servono 812 euro in più all’anno per fare spesa. A spingere verso l’alto i prezzi sono soprattutto i trasporti, che registrano un aumento congiunturale del +2,6%, seguiti dall’abitazione con luce e gas (+2%) e dai servizi di alloggio e ristorazione (+2,2%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, come corre l’inflazione. Alle stelle i prezzi di gas e carburanti

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