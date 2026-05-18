Perugia cambierà volto | dove conviene comprare casa

Negli ultimi anni, il mercato immobiliare in Umbria e in Italia ha subito diverse trasformazioni, influenzate dall’emergenza sanitaria. Le variazioni riguardano principalmente i prezzi e le zone di maggiore interesse per gli acquirenti. Alcuni quartieri hanno registrato un aumento dei valori, mentre altri hanno visto una diminuzione. La domanda si è spostata verso aree meno centrali o con caratteristiche specifiche. Questi cambiamenti stanno modificando le scelte di chi cerca casa, sia per investimento che per residenza.

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