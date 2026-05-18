Perugia cambierà volto | dove conviene comprare casa

Da perugiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, il mercato immobiliare in Umbria e in Italia ha subito diverse trasformazioni, influenzate dall’emergenza sanitaria. Le variazioni riguardano principalmente i prezzi e le zone di maggiore interesse per gli acquirenti. Alcuni quartieri hanno registrato un aumento dei valori, mentre altri hanno visto una diminuzione. La domanda si è spostata verso aree meno centrali o con caratteristiche specifiche. Questi cambiamenti stanno modificando le scelte di chi cerca casa, sia per investimento che per residenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Negli ultimi anni il mercato immobiliare umbro e, in generale italiano, è cambiato sulla scia di quanto lasciato dalla pandemia. È cambiato il modo di pensare gli spazi abitativi sulla base di nuove necessità: la casa non è più soltanto quel luogo “in cui andare a dormire”, ma è diventata uno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Dove conviene comprare casa a Perugia per affittarla su Airbnb (e quanto si guadagna)

Vi porto a comprare casa: come sono cambiati i prezzi (e dove conviene)Dove conviene comprare casa e come sono cambiati i prezzi tra seconda metà del 2024 e 2025? A stilare un bilancio è l'ufficio studi del Gruppo...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web