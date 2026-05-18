Perugia 38enne aggredito da un branco | è in condizioni critiche

A Perugia un uomo di 38 anni è stato aggredito da un gruppo di persone all’interno di una discoteca e attualmente si trova in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato all’alterco tra i presenti. Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili dell’aggressione sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri. La polizia sta cercando di identificare i coinvolti e di chiarire i motivi alla base della rissa.

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? Domande chiave Cosa ha scatenato la tensione tra i gruppi dentro la discoteca?. Come sono riusciti i responsabili a fuggire prima dei carabinieri?. Chi sono i giovani che hanno preso di mira le vittime?. Perché la violenza si è spostata così rapidamente fuori dal locale?.? In Breve Aggressione avvenuta domenica mattina alle 5:30 davanti alla discoteca Gradisca a Ponte Valleceppi.. Tensioni tra i due amici messicani e il branco nate all'interno del locale.. Carabinieri analizzano filmati e testimonianze per identificare i responsabili della fuga.. Altro scontro in piazza Matteotti ha ferito un ventiquattrenne perugino poche ore prima.. Un... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia, 38enne aggredito da un branco: è in condizioni critiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ciclista aggredito da branco: accalappiati cinque cani randagi su seiCEGLIE MESSAPICA - Nella giornata odierna, dalle ore 8:30 alle 12:00, l’Asl di Brindisi ha condotto le operazioni di accalappiamento del branco di... Leggi anche: Perugia, ragazzi aggrediti e rapinati da un branco di 20 persone