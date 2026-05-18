Perché questo confronto fotografico su Gaza nel 2023 e nel 2026 usa un’immagine falsa

Un confronto fotografico che mostra due immagini di Gaza, una del 2023 e l’altra del 2026, sta circolando sui social media con l’annotazione «Dalla vita alla morte». L’immagine del 2026, però, si rivela essere falsa, poiché non corrisponde a una fotografia reale di quel periodo. Questo tipo di post, che mette a confronto fotografie di luoghi o eventi, spesso viene condiviso per suscitare reazioni emotive senza verificare l’autenticità delle immagini.

Avete presente quei confronti fotografici “prima e dopo” che ogni tanto diventano virali? Su Facebook ne circola uno che accosta due immagini della stessa strada di Gaza, una nel 2023 e una nel 2026, con il commento «Dalla vita alla morte». L’immagine del “prima” è vera, ma quella del “dopo” riscontra diversi problemi, come un dettaglio che non dovrebbe esserci. Basta quello per capire che qualcosa non torna. Per chi ha fretta. Su Facebook e su X circola un confronto tra due foto che mostrerebbe lo stesso tratto di strada costiera di Gaza nel 2023 e nel 2026.. L’immagine del “prima” mostra la strada Al Rasheed con la moschea Sheikh Ajlin ed è riconducibile al periodo 2022-2023. 🔗 Leggi su Open.online

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RJ: Traficantes exibem armas de guerra na rede social

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