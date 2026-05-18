Perché migliaia di persone si sveglieranno all' alba per correre a Milano

Migliaia di persone si preparano ad alzarsi prima dell’alba per partecipare a una corsa organizzata a Milano. Con scarpe da running ai piedi e orologi GPS al polso, si mettono in movimento mentre il silenzio del mattino avvolge la città. Le temperature sono ancora fresche e invitano a iniziare presto. I partecipanti si riuniscono in punti di partenza stabiliti, pronti a iniziare il percorso in un’atmosfera di attesa e concentrazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui