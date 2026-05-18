Perché migliaia di persone si sveglieranno all' alba per correre a Milano

Da milanotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di persone si preparano ad alzarsi prima dell’alba per partecipare a una corsa organizzata a Milano. Con scarpe da running ai piedi e orologi GPS al polso, si mettono in movimento mentre il silenzio del mattino avvolge la città. Le temperature sono ancora fresche e invitano a iniziare presto. I partecipanti si riuniscono in punti di partenza stabiliti, pronti a iniziare il percorso in un’atmosfera di attesa e concentrazione.

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Scarpe da running ai piedi e orologio gps al polso. Poi il silenzio dell’alba con le sue temperature frizzanti. Saranno oltre tremila i runner che venerdì 22 maggio correranno la “5.30 delle 5.30”, la corsa di cinque chilometri e 300 metri che si corre ogni maggio prima del sorgere del Sole.Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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