Perché in Bolivia migliaia di minatori stanno chiedendo al presidente di dimettersi – Il video

Da open.online 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Bolivia, da settimane, il paese si trova nel mezzo di proteste, scioperi e blocchi stradali organizzati da migliaia di minatori. Questi manifestanti chiedono al presidente di dimettersi, mentre la situazione politica si aggrava e le tensioni aumentano. La crisi ha portato a una serie di disagi e mobilitazioni che coinvolgono diverse regioni del paese, rendendo difficile la normalità quotidiana e mettendo in discussione la stabilità del governo in carica.

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La Bolivia sta vivendo una delle fasi più difficili degli ultimi decenni. Da settimane il Paese è attraversato da proteste, scioperi e blocchi stradali contro il governo del presidente Rodrigo Paz, eletto un anno fa. Alla base della mobilitazione ci sono il peggioramento della crisi economica, l’aumento del costo della vita e il malcontento verso le politiche dell’esecutivo. Le manifestazioni sono iniziate il primo maggio, durante la Giornata internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici, su iniziativa della Central Obrera Boliviana (COB), il principale sindacato del Paese. La COB ha proclamato uno sciopero generale a tempo indeterminato. Da allora migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città, mentre gli scioperi hanno paralizzato parte dei trasporti pubblici e delle attività produttive. 🔗 Leggi su Open.online

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