Perché Allegri anche con la Champions può lasciare il Milan

Una vittoria importante in trasferta ha portato il Milan più vicino alla qualificazione alla Champions League, grazie a un risultato che aumenta le possibilità di accesso diretto alla competizione. Nel frattempo, il contratto dell’allenatore rimane in vigore fino al 2028, anche se non è escluso un cambiamento in caso di risultati deludenti. La situazione attuale fa discutere sulla stabilità della panchina, considerando le recenti performance e le possibili decisioni future del club.

Il sorriso a denti stretti, l’abbraccio con il team manager Marangon e poi la corsa negli spogliatoi. L'ultima domenica di Max Allegri è racchiusa qui, in quei secondi finali di Marassi in cui ha liberato la tensione di novanta minuti e oltre. Una settimana intera in cui intorno al Milan si sono addensate nubi scure, a coprire il futuro del club e del progetto tecnico dello stesso Max. Il successo di Genova che ha notevolmente avvicinato i rossoneri al traguardo Champions, cambia le cose? Sicuro permette delle valutazioni più serene, la grande Europa - detto anche da Allegri - è vitale per il futuro sportivo ed economico della società. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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MILAN, SENZA CHAMPIONS è UN DISASTRO! Ecco chi può lasciare in estate

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