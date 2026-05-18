Per Xi conta soltanto l’America
Un analista ha commentato che, secondo lui, il leader di uno dei paesi più grandi ha come priorità esclusiva gli Stati Uniti. Ha inoltre detto che, con il recente incontro tra i vertici di una grande nazione asiatica e il suo alleato, si è conclusa la possibilità di formare un’alleanza tra Europa e Cina per contrastare le tariffe commerciali imposte dall’amministrazione americana. Queste affermazioni sono state fatte in merito a sviluppi recenti nelle relazioni internazionali e alle strategie di politica estera adottate da alcuni paesi.
Trump e la Cina, la crisi iraniana, il ruolo dell’Europa. Federico Rampini analizza con La Verità le sfide attuali, riassunte nel suo ultimo libro, Pane e cannoni. Un mondo in guerra e le sue nuove regole (Mondadori). Commercio e guerra sembrano fusi in un unico campo di battaglia. Quando si è infranto il sogno della globalizzazione pacifica? «L’Età dell’Oro della globalizzazione, per le élite del World Economic Forum di Davos, i loro ideologi, i tecnocrati e i media succubi di quel conformismo, è finita solo per colpa di quel mascalzone di Donald Trump. Basta che se ne vada, e potremo tornare nel Giardino dell’Eden. Nella realtà per vasti ceti sociali non è mai esistito quel mondo di favole che doveva arricchirci tutti. 🔗 Leggi su Laverita.info
Perche la guerra in Iran non e solo geopolitica
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