Un analista ha commentato che, secondo lui, il leader di uno dei paesi più grandi ha come priorità esclusiva gli Stati Uniti. Ha inoltre detto che, con il recente incontro tra i vertici di una grande nazione asiatica e il suo alleato, si è conclusa la possibilità di formare un’alleanza tra Europa e Cina per contrastare le tariffe commerciali imposte dall’amministrazione americana. Queste affermazioni sono state fatte in merito a sviluppi recenti nelle relazioni internazionali e alle strategie di politica estera adottate da alcuni paesi.

Trump e la Cina, la crisi iraniana, il ruolo dell’Europa. Federico Rampini analizza con La Verità le sfide attuali, riassunte nel suo ultimo libro, Pane e cannoni. Un mondo in guerra e le sue nuove regole (Mondadori). Commercio e guerra sembrano fusi in un unico campo di battaglia. Quando si è infranto il sogno della globalizzazione pacifica? «L’Età dell’Oro della globalizzazione, per le élite del World Economic Forum di Davos, i loro ideologi, i tecnocrati e i media succubi di quel conformismo, è finita solo per colpa di quel mascalzone di Donald Trump. Basta che se ne vada, e potremo tornare nel Giardino dell’Eden. Nella realtà per vasti ceti sociali non è mai esistito quel mondo di favole che doveva arricchirci tutti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Per Xi conta soltanto l’America»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perche la guerra in Iran non e solo geopolitica

Sullo stesso argomento

Dopo il ko col bari. Luca Magnino : "Conta soltanto guardare avanti»"Questo è un campionato che non ti aspetta, quindi non abbiamo assolutamente il tempo per abbassare la testa o piangerci addosso, anzi sappiamo che è...

Runjaic pre Udinese Juve: «Vogliamo continuare a migliorare, conta soltanto una cosa! Felice di Davis»Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero.