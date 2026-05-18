I n Garance, film di Jeanne Henry in concorso alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, Adèle Exarchopoulos veste i panni di un’alcolista. Una storia che affronta il tema in modo insolito, tra vita quotidiana e qualche concessione allo humor. Charlize Theron ricorda il padre alcolista e «quella sera in cui mia madre lo uccise per difenderci» X Leggi anche › Alcolismo: aprile è il mese per smettere di bere Adèle Exarchopoulos: « Garance è una storia di identità». «È il viaggio di una giovane che sogna di diventare un’attrice di successo, scoprendo se stessa mentre il tempo fa il suo corso. È una storia di identità, amore, dipendenza» ha raccontato la protagonista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per il film "Garance" ha frequentato una comunità di alcoliste

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