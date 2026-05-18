Pentathlon prime risposte positive dal settore maschile in Coppa del Mondo

Nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon, il settore maschile ha ottenuto alcune risposte positive rispetto alla tappa precedente a Il Cairo. In Bulgaria, alcuni atleti italiani sono riusciti a qualificarsi alla semifinale, segnando un miglioramento rispetto alle eliminazioni nelle qualificazioni della prova maschile. La squadra femminile, invece, ha confermato le difficoltà avute nella prima tappa, con poche atlete arrivate alla fase successiva. La competizione continua con gli eventi in programma nelle prossime settimane.

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L’ Italia si riscatta, almeno in parte, nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon: dopo la debacle de Il Cairo, con sole due azzurre in semifinale e tutti gli uomini eliminati nelle qualificazioni, a Pazardzhik le cose migliorano, almeno per il comparto maschile. Tre azzurri, infatti, approdano in finale, con Giorgio Malan e Matteo Bovenzi che poi centrano la top ten nell’ultimo atto: l’Italia sta iniziando a trovare la quadratura del cerchio, anche se va ricordato che nelle qualificazioni ben tre azzurri sono stati eliminati senza arrivare in semifinale (potevano farlo in al massimo in 4). Tutto invariato nel settore femminile: ancora una volta due azzurre superano la prima scrematura delle qualificazioni, ma poi in semifinale lo scoglio si rivela insuperabile e non ci sono italiane tra le migliori 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, prime risposte positive dal settore maschile in Coppa del Mondo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pentathlon, tre azzurri centrano la finale maschile in Coppa del Mondo a PazardzhikParziale riscatto dell’Italia a Pazardzhik, in Bulgaria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: dopo... Pentathlon, Italia a Pazardzhik in cerca di riscatto in Coppa del MondoL’Italia vola a Pazardzhik, in Bulgaria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in programma da mercoledì 13 a... Pentathlon, prime risposte positive dal settore maschile in Coppa del MondoL'Italia si riscatta, almeno in parte, nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon: dopo la debacle de Il Cairo, con sole due azzurre in ... oasport.it Pentathlon, a Pazardzhik azzurre tutte fuori dalla finale nella tappa di Coppa del MondoContinua il momento negativo dell'Italia nella Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: come accaduto già nella prima tappa, anche nel secondo ... oasport.it