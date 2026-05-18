Pensione presentare tardi la domanda fa perdere gli arretrati La sentenza

Una recente sentenza chiarisce che, per chi chiede la pensione con calcolo basato sulla Gestione Separata, la presentazione tardiva della domanda comporta la perdita degli arretrati relativi ai mesi non richiesti in tempo. La decisione riguarda chi ha aspettato troppo prima di inoltrare la richiesta e si applica alle procedure di liquidazione della pensione. La normativa prevede infatti che i beneficiati non possano recuperare i mesi di trattamento previdenziale non richiesti entro i termini stabiliti.

Nella pensione con computo nella Gestione Separata presentare in ritardo la domanda fa perdere preziosi mesi di trattamento previdenziale. Vediamo la sentenza della Cassazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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