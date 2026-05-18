Un nuovo intervento riguarda la situazione delle abitazioni nel quartiere Santa Bona, a Treviso. Un rappresentante locale ha affermato che non esiste ancora una strategia precisa per le case del quartiere. Si discute inoltre di come le aste gestite dall’INPS abbiano influito sul futuro degli immobili. Viene inoltre evidenziato che la proprietà privata degli edifici limita i progetti di riqualificazione e sviluppo della zona. La questione rimane al centro di un dibattito pubblico senza soluzioni definitive ancora discusse.

? Punti chiave Come possono le aste INPS aver compromesso il futuro di Santa Bona?. Perché la gestione privata degli immobili impedisce la riqualificazione del quartiere?. Quali servizi di prossimità potrebbero trasformare i locali vuoti in via Capodistria?. Chi deve guidare la rigenerazione urbana per evitare il degrado di Santa Bona?.? In Breve Frammentazione proprietà immobiliari INPS causa difficoltà riqualificazione via Capodistria. Proposta trasformazione locali vuoti in servizi ULSS 2 e centri anziani. Obiettivo creazione alloggi accessibili per giovani coppie e lavoratori Treviso. Modello città dei cinque minuti per contrastare desertificazione commerciale Santa Bona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pelloni su Santa Bona: «Manca una strategia per le case a Treviso»

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