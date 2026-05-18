Pellegrini | Isco è un calciatore sbilanciato che fa giocare la squadra

Nelle ultime ore, una dichiarazione proveniente dalla Spagna ha attirato l'attenzione nel mondo del calcio. Secondo quanto riportato da Marca, il tecnico del Betis ha espresso un commento su un calciatore specifico, definendolo sbilanciato ma anche capace di influenzare positivamente la squadra. La stessa fonte ha anche riferito che Pellegrini si è detto rammaricato per alcuni errori commessi dalla sua squadra durante una partita giocata al Camp Nou.

2026-05-17 23:49:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Manuel Pellegrini tecnico Betis si è rammaricato degli errori che sono costati gol alla sua squadra durante la visita al Camp Nou. Anche così, spicca il secondo tempo segnato dai suoi giocatori, dove è riuscito a colmare le distanze con un gol di rigore Isco Alarcón la cui figura si è distinta per la capacità di far giocare la squadra Una partita senza tensioni: “Senza dubbio era chiaro che entrambe le squadre avevano raggiunto il loro obiettivo, ma penso che entrambe le squadre abbiano provato a giocare nel primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Isco: “Non capisco un Betis senza Pellegrini, quello che ha fatto al club è qualcosa di senza precedenti”2026-04-28 23:24:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Isco...

Napoli, Lukaku: “Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra”Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale.

Un Isco emozionato dopo che il Betis si è qualificato per la Champions League reddit

Il Betis torna in Champions League 20 anni dopo: le lacrime di Isco e la rinascita di Antony e Fornals, dentro l'impresa di PellegriniI biancoverdi di Siviglia centrano l'impresa che commuove Isco: il ritorno in Champions è realtà. msn.com

Betis, Isco è tornato ma Pellegrini ha un problema: per il derby sarà squalificato AntonyIl Betis inizia la settimana del derby con i volti dei due grandi protagonisti dell'ultimo weekend. Isco è tornato in campo dopo tre mesi di stop per infortunio, e lo ha fatto nel giorno in cui il ... tuttomercatoweb.com