Al Festival di Cannes, una scena ha attirato l’attenzione del pubblico e dei fotografi: l’attrice di 57 anni ha sfoggiato un abito senza schiena firmato Givenchy couture, mettendo in mostra una pelle levigata e una postura impeccabile. La scelta di indossare un abito così audace ha generato molte reazioni tra gli spettatori, mentre lo scatto che la ritrae di spalle ha fatto il giro dei social e dei media presenti alla manifestazione.

U na lezione di audacia e sensualità davvero inedite. È bastato girarsi di spalle, a Cate Blanchett, 57 anni, per catturare tutti i flash del Festival di Cannes. Sul red carpet per la prima mondiale del film Garance, la diva ha osato – inaspettatamente, per lei – una schiena totalmente nuda, svelata dal lungo abito Givenchy couture, una creazione esclusiva che porta la firma della stilista britannica Sarah Burton. Pelle levigatissima, luminosa e idratata, portamento regale, collo da cigno. Impeccabile, anche concede ndosi “il lusso” di mostrare a tutti la sua immacolata schiena. L’eleganza di Cate Blanchett: il look da regina che ha stregato Cannes 2026 X Cate Blanchett, schiena nuda da 10 e lode. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pelle levigata, postura impeccabile e sensualità ultra raffinata: l'inedito colpo di schiena nuda della diva in "backless dress" (Givenchy couture) stupisce Cannes

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