A Pegognaga è stato avviato un intervento per catturare un capriolo che si trova in un prato della zona. I tecnici incaricati stanno predisponendo le operazioni di cattura, che si svolgono in un'area resa difficile da recenti piogge intense. La pioggia ha contribuito a rendere più complicata la fuga dell’animale, che si muove in un terreno umido e scivoloso. Le operazioni vengono condotte con attenzione per evitare di causare danni all’animale durante il processo.

? Punti chiave Come riusciranno i tecnici a catturare l'animale senza ferirlo?. Perché le recenti piogge hanno reso difficile la fuga del capriolo?. Chi ha coordinato l'intervento tra la Polizia Locale e la Provinciale?. Quali rischi comporta la presenza di fauna selvatica vicino alla RSA?.? In Breve Intervento programmato lunedì 18 maggio 2026 tra Parco Angeli e Rsa E. Bovi.. Proprietario Montani ha effettuato lo sfalcio dell'erba per individuare l'animale nel prato.. Polizia Locale e Polizia Provinciale coordinano l'uso di reti o sedazione professionale.. Piogge recenti hanno causato il disorientamento dell'esemplare verso le aree residenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pegognaga, operativo il piano per liberare il capriolo nel prato

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