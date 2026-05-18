Pedone investito davanti al palazzo del Comune | è in gravi condizioni

Un pedone è stato investito davanti al palazzo del Comune mentre passeggiava in piazza XXIV Maggio. L'incidente è avvenuto in giornata e il pedone è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la persona in gravissime condizioni in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente e ha delimitato l'area per gli accertamenti. Nessuna informazione è stata resa nota sulle eventuali responsabilità.

ANCONA - Stava passeggiando in piazza XXIV Maggio quando è stato travolto da un veicolo e sbalzato sull'asfalto. E' successo a mezzogiorno. A essere centrato in pieno dal mezzo, un uomo di 78 anni. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno stabilizzato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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