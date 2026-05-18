Pecorari Dna aretino nel motore amaranto | In B per far bene la Battaglia Totale insegna

Nel mondo dello sport, il nome di un preparatore atletico si lega a un momento importante della squadra, che ha raggiunto la serie B. Un elemento chiave dello staff tecnico, coinvolto nella promozione, è stato il professionista di origine aretina. La sua presenza nel team è stata significativa e si è fatta notare durante l’intera stagione. La sua esperienza e il suo contributo sono stati citati come parte del percorso che ha portato la squadra a ottenere la promozione.

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Nello staff di Bucchi un protagonista della promozione è stato anche il preparatore atletico Maurizio Pecorari. Aretino doc, ha vinto tutti i campionati a cui ha partecipato (Prima categoria, Eccellenza, serie D e serie C), due dei quali ad Arezzo, dove ha lasciato il segno anche con la Battaglia Totale del 2018. Pecorari, per un aretino come lei quanto vale questa vittoria? "È la realizzazione del mio sogno da bambino. Avevo vinto la C con il Pisa dai playoff, dove giocammo anche contro l’Arezzo. Mi sentii in parte responsabile per averlo eliminato, quindi per me è stata una rivalsa riportare gli amaranto in B: nel 2004 ero in corteo con i tifosi, ora mi sono ritrovato sul pullman scoperto". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pecorari, Dna aretino nel motore amaranto: "In B per far bene, la Battaglia Totale insegna" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arezzo, un segretario nel motore. Zinci: "La B come la Battaglia Totale"di Andrea Lorentini Gianluca Zinci risponde al telefono appena terminata la riunione, a Roma, con il presidente Manzo. Juventus Parma Under 15 0-0 LIVE: alza i giri del motore la squadra di Pecoraridi Fabio ZaccariaJuventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di...