Pd verso il congresso | Basta scelte dei big Sui segretari serve accordo

Il Partito Democratico si prepara al prossimo congresso con una posizione chiara riguardo alla selezione del nuovo segretario metropolitano. I rappresentanti del partito hanno espresso la volontà che la scelta sia condivisa tra tutti i livelli, evidenziando come non si possa accettare che decisioni importanti siano prese da pochi e finalizzate esclusivamente a mantenere equilibri interni. La richiesta è di evitare accordi esclusivi e di coinvolgere i circoli nella discussione, per garantire una scelta più condivisa e trasparente.

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"La scelta del nuovo segretario metropolitano del Pd sia condivisa. Non possiamo accettare accordi costruiti da pochi e pensati solo per bilanciare ciò che accade in città, senza tenere conto della volontà dei circoli". Lo dicono in coro i sindaci di San Casciano Roberto Ciappi e Reggello Piero Giunti. "Ma la pensano così anche tanti altri amministratori, segretari e militanti del partito" tanto che sta circolando un documento interno che coinvolge rappresentanti di tutta l’area metropolitana: dal Mugello alla Piana passando per il Chianti e il Valdarno la base vuole poter esprimere le proprie idee. Non è una "rivolta" e i due non hanno alcuna intenzione di fare polemiche sull’eventuale scelta del deputato Federico Gianassi come traghettatore del partito di Firenze fino al congresso d’autunno (visto il passo di lato di Andrea Ceccarelli). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pd verso il congresso: "Basta scelte dei big. Sui segretari serve accordo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Soldats français en Afghanistan : sont-ils morts pour rien Sullo stesso argomento Congresso Pd, ipotesi accordo: "Dialogo per soluzione unitaria"In teoria prende il via oggi la campagna elettorale in vista del congresso provinciale Pd. Verso il congresso Pd ’Radici nel futuro’. L’ex sindaco Bassi candidato segretarioMentre Nico Bartalini prosegue nel lavoro per sostenere la sua candidatura, Fabrizio Nepi è ancora un’opzione sul tavolo, l’area riformista vara un... Pd, il congresso come resa dei conti. Coro a favore di Gianassi reggenteAcque agitate aspettando la resa dei conti. Dopo il flop alle regionali di ottobre (in città il partito è sceso sotto il 28%), il Pd attende il momento di tracciare una riga e ripartire. Intanto però ... lanazione.it PD Siena verso il Congresso, salta l’intesa tra Bartalini e Bassi: divisi fino al voto nei circoliNessuna sintesi, nessun passo indietro e nessuna candidatura unitaria. Il congresso provinciale del Partito Democratico senese va verso la conta interna dopo il fallimento del confronto tra i due cand ... radiosienatv.it Trump dichiara terminata la guerra con l’Iran per aggirare il voto (obbligatorio) del Congresso: rischiava la sconfitta al Senato reddit