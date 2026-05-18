Paulus rinnovati comitato etico e consiglio di amministrazione

La Fondazione Antiusura Paulus ha annunciato il rinnovo del proprio comitato etico e del consiglio di amministrazione. La realtà, attiva da più di quindici anni nella prevenzione dell’usura e nel supporto alle famiglie in difficoltà economica nella regione, si prepara a una nuova fase di gestione e strategie. La nomina di nuovi membri e la rinnovata governance sono state comunicate ufficialmente, segnando un passaggio importante per l’organizzazione. La fondazione continua così a operare sul territorio con impegno costante.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui