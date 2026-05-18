Paulus rinnovati comitato etico e consiglio di amministrazione

Da ilblogdigio.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Antiusura Paulus ha annunciato il rinnovo del proprio comitato etico e del consiglio di amministrazione. La realtà, attiva da più di quindici anni nella prevenzione dell’usura e nel supporto alle famiglie in difficoltà economica nella regione, si prepara a una nuova fase di gestione e strategie. La nomina di nuovi membri e la rinnovata governance sono state comunicate ufficialmente, segnando un passaggio importante per l’organizzazione. La fondazione continua così a operare sul territorio con impegno costante.

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Si apre una nuova fase per la Fondazione Antiusura Paulus, da oltre quindici anni impegnata nella prevenzione dell’usura e nel sostegno alle famiglie in difficoltà economica in Campania. Nei giorni scorsi si sono ufficialmente insediati il nuovo Comitato Etico e il nuovo Consiglio di Amministrazione, nell’ambito del percorso di rinnovo promosso dal vescovo di Pozzuoli e Ischia, Carlo Villano. Nata nel 2010 su iniziativa della Diocesi di Pozzuoli e grazie alla determinata volontà dell’allora vescovo, Gennaro Pascarella, la Fondazione è stata costituita con l’intento di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno e di rendere operante nel sociale il principio cristiano della “solidarietà che è il nome nuovo della Carità Evangelica”. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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