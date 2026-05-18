Patrizia Rossetti, 67 anni, ha annunciato di essere di nuovo single dopo la fine della sua relazione con Marco Antonio Bellini. La showgirl ha spiegato che Marco desiderava un figlio, ma lei non poteva soddisfare questa richiesta. La notizia è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica. Nei giorni scorsi, Rossetti ha confermato la separazione, precisando che la decisione è stata condivisa e rispettosa di entrambe le parti.

Patrizia Rossetti, 67 anni, di nuovo single. È giunta al capolinea la sua storia d’amore con Marco Antonio Bellini, più giovane di lei di 26 anni. Ad annunciare la rottura, svelando anche i motivi, è lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale “Diva e Donna”. “Marco e io ci conoscevamo da molti anni, eravamo amici, poi abbiamo intrapreso un percorso diverso, più intimo – racconta – Pensavamo che la nostra storia d’amore fosse destinata a superare ogni ostacolo. Ma non si può ignorare che la differenza di età può diventare un limite per alcune cose. Desideri che possono nascere dopo. Come quello di un figlio, che io non posso più dargli, quindi è giusto che ognuno di noi abbia preso atto della consapevolezza di volere futuri diversi. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Patrizia Rossetti torna single: “Marco vuole un figlio che non posso dargli”

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