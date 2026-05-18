passione musica doppio appuntamento tra tv e web

Oggi alle 17:00 va in onda una replica speciale su Mediasud e Italiacable, dedicata alla musica. Domani alle 22:00 sarà trasmessa una nuova puntata sulla stessa tematica, questa volta su BOM Channel. L’appuntamento rappresenta un doppio evento televisivo e digitale, con l’obiettivo di coinvolgere gli appassionati di musica attraverso diverse piattaforme. La programmazione si inserisce nel palinsesto dedicato agli spettacoli musicali, offrendo agli spettatori un'occasione per seguire contenuti dedicati al genere.

Replica speciale oggi alle 17:00 su Mediasud e Italiacable, mentre domani alle 22:00 arriva la nuova puntata su BOM Channel.. La giornata si apre con un nuovo appuntamento dedicato a Passione musica, il format televisivo che continua a raccontare il panorama musicale italiano attraverso interviste, ospiti e momenti di intrattenimento. Oggi, alle 17:00, su Mediasud e Italiacable andrà in onda l’ultima replica di una puntata precedente, un’occasione per recuperare contenuti che hanno segnato la stagione e che il pubblico ha dimostrato di apprezzare. La replica delle 17:00 tra TV e piattaforme digitali. La trasmissione sarà visibile tramite. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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