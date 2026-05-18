Passeggiata cinofila Oltre il guinzaglio
Una passeggiata cinofila si svolgerà tra le fortezze situate sulle colline di Verona, offrendo un percorso per camminare con i cani in libertà. L’evento prevede spazi ampi dove i partecipanti potranno muoversi liberamente, conversare e sostare lungo il tragitto. La passeggiata si svolgerà senza l’uso di guinzaglio e senza creare confusione, permettendo ai proprietari di trascorrere del tempo con i propri animali in un ambiente tranquillo. L’iniziativa si svolgerà in un contesto naturale e aperto.
Una passeggiata cinofila tra le fortezze sulle colline di Verona, con il giusto spazio per camminare, chiacchierare, fermarsi. senza pressione e senza caos. Un'occasione per stare bene, imparare qualcosa di nuovo. e tornare a casa con il sorriso (a sei zampe).Non hai un cane? Questo incontro è. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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