Parvativiraham la forza millenaria del teatro-danza indiano e l’emancipazione femminile

A Bergamo si tiene una performance che combina il teatro-danza indiano, noto come “Parvativiraham”, con temi di emancipazione femminile. Lo spettacolo utilizza gesti e rituali tradizionali per esprimere un messaggio di affermazione personale, integrando elementi drammaturgici e simbolici. La rappresentazione si inserisce in un contesto che vede il dialogo tra pratiche culturali antiche e sensibilità moderne, offrendo un esempio di come le arti possano essere strumenti di espressione e cambiamento.

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Bergamo. Un gesto di emancipazione che diventa affermazione personale, capace di portare una forza rituale e drammaturgica a dialogare con la sensibilità contemporanea. Un dialogo di generi e di gesti, protagonista di “Parvativiraham (La separazione di Parvati)”, spettacolo di Kutiyattam che ha visto protagonista Kapila Venu, sabato 16 maggio, al Teatro Renzo Vescovi all’interno del Monastero del Carmine, in occasione della rassegna “Il movimento della tradizione: dal Kutiyattam al Kathakali” organizzata dal Teatro Tascabile di Bergamo. Una rassegna che si muove dalla più antica forma di teatro tuttora esistente, il Kutiyattam (riconosciuto dall’Unesco capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell’umanità), al suo discendente artistico, il Kathakali, lo stile di teatro classico più conosciuto in occidente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento P?rvat?viraham: il teatro classico indiano a RomaCosa: Il debutto in prima nazionale assoluta di P?rvat?viraham, un intenso e antico assolo di teatro-danza indiano interpretato dall’artista Kapila... "Belle Époque, tra eleganza e rivoluzione femminile": in esposizione alla Pergola i costumi di scena simbolo dell’emancipazione femminileIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...