Partorisce due gemelli e muore a Roma | mercoledì i funerali di Erica Carroccia in piazza a Sonnino

Una donna di 30 anni ha perso la vita a Roma il 13 maggio, dopo aver dato alla luce due gemelli. I funerali si terranno mercoledì 20 in piazza a Sonnino, paese di origine della vittima. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si prepara a ricordare Erica Carroccia in questa cerimonia pubblica. La famiglia e gli amici si preparano a dare l'ultimo saluto alla giovane, che lascia i suoi figli appena nati.

Erica Carroccia aveva 30 anni ed è morta dopo aver partorito due gemelli a Roma il 13 maggio: mercoledì 20 le celebrazioni funebri in piazza a Sonnino, di cui era originaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LA NASCITA DEI GEMELLI, IL MIO PARTO - parte 1

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