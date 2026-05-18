Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi, stasera e domani sono in programma diverse partite di calcio trasmesse in diretta TV. Tra le competizioni in programma ci sono incontri di Serie A, Serie B e del Mondiale per club. La programmazione include partite di diverse squadre, con orari e canali variabili. Gli appassionati potranno seguire gli incontri in diretta sui principali canali televisivi dedicati allo sport. La guida fornisce le informazioni necessarie per seguire le partite senza perdere nessun dettaglio.

Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Ndicka si ferma e salta Verona Roma: c’è lesione! Ecco chi può prendere il suo posto in difesa Spalletti Elkann, cosa c’è dietro la richiesta di un vertice da parte del tecnico verso la proprietà. Motivi e retroscena Caos societario al Milan: Furlani riflette sull’addio e scoppia il caso Ibrahimovic. Cosa sta succedendo davvero Conte apre il bivio per il suo futuro e divide la stampa: delusione o addio consensuale? Tre ipotesi post-Napoli, una è clamorosa Mourinho torna al Real Madrid, sarà lui il nuovo allenatore! Perché lo Special One è la scelta giusta per i blancos Premier League, l’Arsenal vede il titolo: vietato sbagliare contro il Burnley. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Per quanto mi riguarda l’errore che si può fare stasera è di continuare a parlare solo di mediocrità e scarsezza della rosa o dei singoli. Oggi la #Juve NON ha giocato -di nuovo- la partita della vita, che che se ne dica. Per un obiettivo minimo. In una Serie A ab x.com

Qualcun altro, ho giocato a 3 partite stasera e tutte e 3 sono andate in crash. reddit

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