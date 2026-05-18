Partite IVA | calano le società di persone crescono le capitali

Negli ultimi tempi si registra un calo del 72% dei nuovi soggetti non residenti che aprono partita IVA, mentre le società di capitali continuano a crescere, mentre le società di persone diminuiscono. Questi dati sono stati comunicati dall'Agenzia delle Entrate e riguardano il periodo recente. La diminuzione riguarda in particolare le società di persone, che rappresentano una quota sempre più ridotta rispetto alle società di capitali. La tendenza evidenzia un cambiamento nel panorama delle nuove attività imprenditoriali.

? Domande chiave Perché le società di capitali crescono mentre le società di persone crollano?. Cosa sta causando il calo del 72% dei nuovi soggetti non residenti?. Quali settori stanno sostituendo il commercio tradizionale nel mercato italiano?. Perché i giovani sotto i 35 anni scelgono massicciamente il regime forfettario?.? In Breve Aperture non residenti crollate del 72,6% con crisi del commercio online.. Settore commerciale in calo del 22,4% contro crescita sanità e istruzione.. Regime forfettario scelto dal 56,3% dei nuovi autonomi nel primo trimestre 2026.. Nuovi professionisti sotto i 35 anni rappresentano il 51,6% del totale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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