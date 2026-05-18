Parte il Festival dello Sviluppo Sostenibile svelato l' Osservatorio idrometeorologico
È iniziato oggi il Festival dello Sviluppo Sostenibile, un evento promosso dall’Università di Parma con il sostegno del Comune. Durante la manifestazione viene presentato l’Osservatorio idrometeorologico, uno strumento che monitora le condizioni climatiche e idriche della regione. La manifestazione coinvolge diverse iniziative e incontri dedicati alla sostenibilità, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali e sul loro impatto sulla vita quotidiana. L’evento proseguirà nei prossimi giorni con vari appuntamenti pubblici e workshop.
Parte oggi il Festival dello sviluppo sostenibile Asvis Parma, organizzato dall'Università di Parma con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Cinque giorni di incontri di Citizen Science, conferenze, presentazioni di libri con al centro il tema della 'Biodiversità'. Al Centro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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