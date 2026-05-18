Parte il Festival dello Sviluppo Sostenibile svelato l' Osservatorio idrometeorologico

È iniziato oggi il Festival dello Sviluppo Sostenibile, un evento promosso dall’Università di Parma con il sostegno del Comune. Durante la manifestazione viene presentato l’Osservatorio idrometeorologico, uno strumento che monitora le condizioni climatiche e idriche della regione. La manifestazione coinvolge diverse iniziative e incontri dedicati alla sostenibilità, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali e sul loro impatto sulla vita quotidiana. L’evento proseguirà nei prossimi giorni con vari appuntamenti pubblici e workshop.

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Parte oggi il Festival dello sviluppo sostenibile Asvis Parma, organizzato dall'Università di Parma con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Cinque giorni di incontri di Citizen Science, conferenze, presentazioni di libri con al centro il tema della 'Biodiversità'. Al Centro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Sapientino sostenibile" al Festival dello Sviluppo sostenibileLo sapete quanta CO? emette mediamente una mail con un allegato pesante? E sapete quanti kg di plastica risparmia uno studente ogni anno utilizzando... Leggi anche: Il secondo evento del Festival dello Sviluppo sostenibile Lunedì 18 maggio partecipa al webinar ? °: , ? apcoitalia.it/attivita/calen… Live Streaming #APCO #sostenibilità #asvis #management #festivaldellosvilupposostenibile2 x.com Innovazione che include, al Politecnico di Bari la 6° tappa del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026 SEGUI LA DIRETTAL'appuntamento organizzato nell’Aula magna dall’ASviS in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari. Modera il direttore Mimmo Mazza ... lagazzettadelmezzogiorno.it Pompei - Agricoltura sostenibile e ricerca archeobotanica al centro del Festival dello Sviluppo SostenibileStudenti, esperti del CREA e scuole del territorio coinvolti tra campi sperimentali, workshop e laboratori dedicati alla transizione ecologica. stabiachannel.it