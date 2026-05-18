Parole di pace lunedì 18 maggio incontro al Centro Donna
Lunedì 18 maggio, alle 17 al Centro Donna "Liliana Paoletti Buti", l'Associazione Evelina De Magistris e il gruppo Le donne in nero di Livorno promuovono un incontro di riflessione e confronto sul tema della pace e sui modi possibili per "disarmare" il linguaggio, lo sguardo, le coscienze.Il suo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Vangelo del giorno | CORAGGIO, GESÙ HA GIÀ VINTO! - p. Luca Arzenton
Sullo stesso argomento
Terranuova, dialogo interreligioso e pace al centro dell’incontro alle FornaciArezzo, 22 aprile 2026 – Sala gremita e pubblico attento lunedì sera all’Auditorium “Le Fornaci” di Terranuova Bracciolini, dove si è svolto...
Leggi anche: Zona San Paolo, al via le pulizie intensive lunedì 18 maggio
Il pensiero di pace di questo lunedì, nato dalle parole dei bambini delle nostre scuole primarie. Frasi semplici che ci insegnano che la pace si tesse insieme, giorno dopo giorno. #peace #pace #paix #Frieden #paz #paz #vrede #fred #??? #?? - Facebook facebook
Leggi la notizia : Il Papa alla Sapienza: Parole di pace in un momento di tensione Oggi, il Papa ha visitato la storica Università La Sapienza di Roma, portando un messaggio di studio, pace e speranza. Mentre il mondo si trova ad affrontare sfide… #Papa #L x.com
Parole di saggezza? reddit
Pace: Asti, venerdì la tappa del Giro dell’Italia. In giornata seminario, marcia per le vie cittadine e veglia in cattedraleParole, gesti e idee per una Città Cantiere di Pace è il titolo della tappa astigiana del Giro dell’Italia per la pace, organizzato dal coordinamento nazionale Enti locali per la pace e i diritti um ... agensir.it
Parole di Pace . Tutti gli incontri di RondineRondine Cittadella della Pace presenta l’edizione 2026 de I Giovedì di Rondine, un ciclo di incontri che, da gennaio a maggio, invita il pubblico a vivere un’esperienza di dialogo, confronto e ... lanazione.it