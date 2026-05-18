Parole di pace lunedì 18 maggio incontro al Centro Donna

Lunedì 18 maggio, alle 17 al Centro Donna "Liliana Paoletti Buti", l'Associazione Evelina De Magistris e il gruppo Le donne in nero di Livorno promuovono un incontro di riflessione e confronto sul tema della pace e sui modi possibili per "disarmare" il linguaggio, lo sguardo, le coscienze.Il suo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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