Parma tegola Elphege | lesione ai flessori della coscia sinistra

Da parmatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parma ha reso noti i risultati degli esami effettuati oggi su Nesta Elphege e Filippo Rinaldi. L’attaccante ha riportato una lesione ai muscoli flessori della coscia sinistra, mentre per il centrocampista non sono stati indicati problemi specifici. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di recupero o eventuali interventi. Entrambi i giocatori sono stati sottoposti a controlli diagnostici presso il centro medico della società. La squadra si prepara ora a valutare le prossime mosse in vista delle partite future.

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Il Parma ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui sono stati sottoposti oggi Nesta Elphege e Filippo Rinaldi. Per l’attaccante gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado ai flessori della coscia sinistra. Un problema muscolare che sarà ora monitorato dallo staff. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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