Parma-Sassuolo ecco quando si gioca al Tardini l' ultima di campionato

La partita tra Parma e Sassuolo si disputerà domenica 24 maggio alle 15 al Tardini. Sono stati resi noti gli orari delle partite dell'ultima giornata di Serie A, che rappresenta la chiusura del campionato. In questa giornata, l’Inter ha già conquistato il titolo di campione d’Italia. Restano ancora da decidere due posti in Champions League e un team dovrà evitare la retrocessione.

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