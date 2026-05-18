Parma-Sassuolo ecco quando si gioca al Tardini l' ultima di campionato
La partita tra Parma e Sassuolo si disputerà domenica 24 maggio alle 15 al Tardini. Sono stati resi noti gli orari delle partite dell'ultima giornata di Serie A, che rappresenta la chiusura del campionato. In questa giornata, l’Inter ha già conquistato il titolo di campione d’Italia. Restano ancora da decidere due posti in Champions League e un team dovrà evitare la retrocessione.
Parma-Sassuolo si gioca domenica 24 maggio alle 15. Sono infatti stati ufficializzati gli orari delle partite della 38ª e ultima giornata di campionato, con l'Inter campione d'Italia ma con due posti in Champions e uno salvezza ancora da assegnare. Si comincia venerdì alle 20.45 con Fiorentina. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Quando si gioca la 38ª e ultima giornata di Serie A, il calendario delle partite: 5 in contemporaneaIl calendario dell'ultima giornata di Serie A verrà reso noto nelle prossime ore.
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Ecco la programmazione dell'ultima giornata: Parma-Sassuolo domenica alle 15 x.com
Ecco i match principali del week end al Bar Atzori: Sabato 25 aprile ? Ore 15:00: Parma - Pisa ? Ore 18: Bologna - Roma Domenica 26 aprile ? Ore 12.30: Fiorentina - Sassuolo ? Ore 15: Genoa - Como ? Ore 18: Torino - Inter Lunedì 27 aprile ? Ore 18.30 - Facebook facebook
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