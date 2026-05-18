Parma-Sassuolo ecco quando si gioca al Tardini l' ultima di campionato

Da parmatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Parma e Sassuolo si disputerà domenica 24 maggio alle 15 al Tardini. Sono stati resi noti gli orari delle partite dell'ultima giornata di Serie A, che rappresenta la chiusura del campionato. In questa giornata, l’Inter ha già conquistato il titolo di campione d’Italia. Restano ancora da decidere due posti in Champions League e un team dovrà evitare la retrocessione.

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Parma-Sassuolo si gioca domenica 24 maggio alle 15. Sono infatti stati ufficializzati gli orari delle partite della 38ª e ultima giornata di campionato, con l'Inter campione d'Italia ma con due posti in Champions e uno salvezza ancora da assegnare. Si comincia venerdì alle 20.45 con Fiorentina. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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