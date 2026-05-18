Parma aggiornamenti dall’infermeria | esami per Elphege e Rinaldi diffuso il comunicato

A Parma, sono stati resi noti gli esami medici relativi a due giocatori della squadra. Entrambi sono stati sottoposti a controlli clinici e i risultati hanno confermato il prolungamento del loro stop forzato. Le informazioni sono state diffuse tramite un comunicato ufficiale, che specifica le condizioni di Nesta Elphege e Filippo Rinaldi in vista dell’ultima giornata di campionato. Nessuna modifica alle loro situazioni è stata annunciata, e il club attende ulteriori aggiornamenti.

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