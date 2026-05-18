Durante la partita contro il Medicina, l’allenatore ha seguito tutto l’incontro senza mai sedersi o fermarsi. Le sue parole sono state rivolte ai giocatori, commentando la loro capacità di attaccare con pazienza. Il tecnico ha mostrato un coinvolgimento totale, vivendo ogni momento del match con grande intensità. La sua presenza sul campo e le sue osservazioni sono state parte integrante della gara, che si è svolta senza soste o pause.

Non è stato fermo un minuto durante il match mister Carmine Parlato (nella foto). La partita con il Medicina è stata vissuta molto intensamente dal tecnico. "Sapevo che sarebbe stata una partita impegnativa – racconta il tecnico –, sapevo che era una squadra dal baricentro molto basso, che lavora negli ultimi trentacinque metri, tutti undici sotto la linea della palla, era difficilissimo trovare degli spazi. I ragazzi sono stati bravissimi ad avere la pazienza giusta". Verso la fine della gara si è coperto anche di più, è stato per dare spazio ad alcuni giocatori? "No, io non regalo niente a nessuno, dovevo portare a casa i tre punti". L’inversione di Carbonaro e Barazzetta nel secondo tempo? "E’ stato perchè Alberto si trova meglio a sinistra, essendo un destro che rientra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parlato: "Bravi ad attaccare con pazienza"

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