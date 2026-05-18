Parla uno dei feriti | Pensavo fosse un pazzo Mi sento miracolato | GUARDA

Un testimone tra i feriti ha raccontato di aver attraversato la strada dopo aver lasciato il lavoro, notando subito un’auto che accelerava forte mentre il semaforo era verde. In quel momento, ha pensato che il conducente fosse fuori controllo, e si è sentito fortunato a essere uscito indenne. La sua testimonianza si aggiunge a quella di altri coinvolti nell’incidente, che si è verificato nel centro storico, coinvolgendo una vettura e diverse persone. La dinamica dell’accaduto è al centro delle verifiche delle autorità.

"Stavo tornando dal lavoro, avevo attraversato la strada e mi sono reso conto alla partenza del semaforo verde di una macchina che accelerava talmente forte che ho pensato che era matto a entrare in centro storico a questa velocità. Invece dopo mi sono ritrovato per terra. Era molto più grave di quello che sembrava". Lo racconta Ermanno Muccini, uno dei feriti dell'investimento di sabato pomeriggio in centro a Modena che, come ha raccontato lui stesso ad alcuni giornalisti dall'ospedale di Baggiovara. L'uomo è ricoverato con "trauma cranico, oculare, dei punti in testa, varie abrasioni: alla fine non ho avuto dei danni così gravi a pensare a quello che è successo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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