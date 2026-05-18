Un uomo che ha appena raggiunto le coste in barcone ha raccontato la sua versione dei fatti riguardo a un episodio di violenza avvenuto durante l’approdo. Ha spiegato di aver disarmato l’assalitore che minacciava gli altri e di aver agito per aiutare. La sua testimonianza si aggiunge a un’immagine condivisa su internet, che mostra cinque uomini stranieri uniti in un momento di tensione, mentre si trovano sulla spiaggia. La scena ha catturato l’attenzione di molti, diventando rapidamente virale.

Modena, 17 maggio 2026 – C’è un’immagine che è diventata virale. Cinque uomini estranei l’uno all’altro, che per pochi – lunghissimi ed essenziali – istanti sono diventati un ‘tutt’uno’. Come un’unica mano animata da un solo obiettivo: disarmare Salim El Koudri, il 31 enne che sabato pomeriggio lungo via Emilia a Modena, a bordo della sua auto, ha travolto e ferito otto persone delle quali quattro in modo grave. Saku Talukder, 21 anni, del Bangladesh, è stato tra i primissimi ad unirsi a Luca Signorelli, per ‘neutralizzare’ il folle automobilista. La sua è una storia che parla di coraggio, altruismo e speranza. “I have a dream”: così esordisce il giovane Saku, tra la normalità del suo ‘eroismo’ e il desiderio che certi pregiudizi verso chi ha la pelle di un colore diverso siano superati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parla l’eroe venuto col barcone: “Ho disarmato l’assalitore, dovevo aiutare. Tanti credono che gli stranieri siano tutti cattivi: non è vero”

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