Parisi ko | rottura del crociato per l' ex Avellino almeno cinque mesi di stop

Il terzino sinistro, ex giocatore di una squadra di Serie B, ha riportato la rottura del legamento crociato durante un allenamento. La diagnosi ha confermato l’infortunio e i tempi di recupero sono stimati in almeno cinque mesi. La Fiorentina, club di appartenenza, ha comunicato ufficialmente la notizia, che coinvolge anche il calciatore proveniente da una formazione di Irpinia. La ripresa è prevista dopo un intervento chirurgico e un percorso riabilitativo.

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