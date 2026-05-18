Parisi ko | rottura del crociato per l' ex Avellino almeno cinque mesi di stop
Il terzino sinistro, ex giocatore di una squadra di Serie B, ha riportato la rottura del legamento crociato durante un allenamento. La diagnosi ha confermato l’infortunio e i tempi di recupero sono stimati in almeno cinque mesi. La Fiorentina, club di appartenenza, ha comunicato ufficialmente la notizia, che coinvolge anche il calciatore proveniente da una formazione di Irpinia. La ripresa è prevista dopo un intervento chirurgico e un percorso riabilitativo.
Bruttissima notizia per la Fiorentina e per Fabiano Parisi, il terzino sinistro di Serino, ex Avellino cresciuto calcisticamente in Irpinia. Il laterale viola è stato sottoposto agli esami strumentali dopo l'uscita dal campo contro la Juventus, con gli accertamenti che hanno evidenziato la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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