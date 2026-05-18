Parisi ko contro la Juventus | la Fiorentina annuncia l’esito degli esami nel suo comunicato! C’è lesione

La Fiorentina ha reso noto l’esito degli esami effettuati sul proprio terzino, che ha riportato una lesione. Il comunicato ufficiale indica che le diagnosi confermano un infortunio, senza specificare ulteriori dettagli sulla natura o sulla gravità. La partita contro la Juventus si è conclusa con una sconfitta per i viola, e il giocatore è stato sottoposto a controlli medici per valutare l’entità del problema. Non sono state fornite indicazioni sui tempi di recupero o sulle conseguenze per la rosa.

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