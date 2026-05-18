Parchi | arresto in flagranza Costa M5S | Oggi presentiamo la riforma

Oggi a Terzigno, un uomo è stato arrestato in flagranza di reato per aver appiccato un incendio di rifiuti, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Contestualmente, un rappresentante di un partito politico ha annunciato l'intenzione di presentare una riforma che riguarda le aree protette e introduce nuove misure in ambito ambientale. La notizia si unisce ad altre recenti operazioni di controllo e intervento nelle zone di tutela naturale.

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A Terzigno arresto per rogo di rifiuti grazie alla videosorveglianza: Costa annuncia la riforma delle aree protette e nuove misure ambientali. Roma, 18 maggio 2026. «Un sessantenne lancia un ordigno incendiario dalla propria auto per dare fuoco a venti sacchi di rifiuti nel Parco del Vesuvio, in un’area già bonificata: il fatto di Terzigno è gravissimo, ma l’arresto in flagranza differita grazie alle telecamere ad alta definizione dimostra che il sistema di videosorveglianza che volli nei parchi nazionali da Ministro dell’Ambiente funziona. Ai Carabinieri Forestali del Reparto Parco Vesuvio e del Nucleo di Boscoreale va il mio ringraziamento per un lavoro che ogni giorno tutela territori martoriati», dichiara Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Parchi: arresto in flagranza. Costa (M5S): Oggi presentiamo la riforma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Frattamaggiore: sventata rapina in banca e arresto in flagranza Fiume Sarno(M5S), Costa(M5S): “Grazie alla Procura di Torre Annunziata per l’impegno costante.”Qualiano, il sindaco contro il vandalismo: Perché distruggere ciò che è di tutti? Fiume Sarno(M5S), Costa(M5S): “Grazie alla Procura di Torre...