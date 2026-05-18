Fabio Paratici ha dichiarato di essere impegnato con la Fiorentina, smentendo qualsiasi coinvolgimento con il Milan. La discussione sulle possibili alternative alla posizione di Igli Tare alla direzione sportiva del club rossonero continua a essere un argomento di attualità nel calcio italiano. Paratici ha fatto riferimento alla sua nuova esperienza a Firenze, senza accennare a future collaborazioni con altre squadre. La situazione rimane in evoluzione, con il nome del prossimo dirigente ancora non ufficializzato.

? Punti chiave Chi potrebbe sostituire Igli Tare alla direzione sportiva del Milan?. Perché Paratici ha citato la sua nuova casa a Firenze?. Come influirà l'assenza di Kean sulle strategie di Paratici?. Quali sono le reali motivazioni dietro l'interesse del Milan?.? In Breve Rumors su Paratici nascono dopo l'eventuale addio di Igli Tare dal Milan.. Il trasferimento a Firenze è confermato dall'acquisto di una casa in città.. Cher Ndour ha segnato il gol iniziale nel match contro la Juventus.. Moise Kean resta assente per motivi di recupero fisico in Allianz Stadium.. Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha respinto con fermezza le indiscrezioni che lo collegano al Milan in vista della prossima stagione, sottolineando la sua totale dedizione al progetto fiorentino dopo il recente trasferimento dalla sede del Tottenham. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paratici smentisce il Milan: ‘Il mio impegno è con la Fiorentina

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