Parapiglia tra i dirigenti insultato coach Leka

Dopo la fine della partita sul parquet del Flaminio, si è verificato un episodio di tensione tra i dirigenti delle due squadre. Un rappresentante della Dole ha rivolto insulti a due dirigenti della Vuelle, che si trovavano ancora sul campo per salutare i tifosi e festeggiare. L'allenatore, presente sul luogo, è stato coinvolto nel parapiglia, mentre i presenti hanno assistito a un confronto acceso tra i protagonisti. La scena si è conclusa con momenti di scontro tra le parti coinvolte.

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Parapiglia a fine partita sul parquet del Flaminio: un dirigente della Dole ha preso a male parole un paio di dirigenti della Vuelle che si attardavano sul campo per festeggiare e salutare i tifosi. Successivamente, coach Spiro Leka, uscendo dalla sala stampa, è stato insultato pesantemente con parole a sfondo razzista ("albanese di m.") da alcune persone che si trovavano nei corridoi del palasport. Uno dei dirigenti pesaresi, apostrofato dai tifosi (con in mano aste delle bandiere) fuori dal Flaminio, è stato scortato dalla polizia prima per riprendere le sue cose all’interno dell’impianto e quindi accompagnato da una volante a recuperare la sua auto nel parcheggio per evitare rischi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parapiglia tra i dirigenti, insultato coach Leka ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Coach Leka non si perde d’animo: "Daremo tutto per restare primi"Non si perde d’animo Spiro Leka (foto) alla vigilia della partita più complicata della stagione, con due forfait, a distanza di 24 ore, nello stesso... Vuelle, coach Leka chiede concentrazione: "Contro Cremona sarà un match intenso"Dopo aver prestato la scena al volley per una bella serata, domani l’arena sarà di nuovo teatro della palla a spicchi con una partita che per la... Parapiglia tra i dirigenti, insultato coach LekaParapiglia a fine partita sul parquet del Flaminio: un dirigente della Dole ha preso a male parole un paio di dirigenti della Vuelle che si attardavano sul campo per festeggiare e salutare i tifosi. S ... ilrestodelcarlino.it