Paper Tiger sembra quasi l’ennesima variazione del cinema che James Gray continua a fare da anni: famiglie ebree del Queens, uomini frustrati, sogno americano fallito, criminalità, mascolinità tossica e dinamiche familiari soffocanti. Il problema è che stavolta il film dà continuamente la sensazione di ripetersi senza aggiungere davvero nulla di nuovo. L’atmosfera è quella di Armageddon Time mischiata a un gangster movie anni ’70, ma senza la forza emotiva del primo né la tensione tragica dei grandi modelli a cui Gray guarda apertamente. Si percepisce continuamente il desiderio del regista di costruire una tragedia alla Lumet o alla Coppola, ma il risultato appare spesso artificioso e troppo programmatico. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Paper Tiger recensione: James Gray firma un gangster movie ispirato nelle intenzioni ma debole nella scrittura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paper Tiger di James Gray - recensione Festival di Cannes 2026 Concorso

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Paper Tiger” di James Gray in concorso al 79° Festival di Cannes. Leone Film Group e Vice Pictures sul palcoscenico del cinema internazionale

Scarlett Johansson e Miles Teller irriconoscibili nelle prime foto di Paper TigerAnche Adam Driver nella pellicola di James Gray in concorso a Cannes 2026 che racconta il tentativo di due fratelli di realizzare il Sogno Americano...

Al Festival di Cannes 2026 è stato presentato in Concorso Paper Tiger, il nuovo film di James Gray che rivede insieme Scarlett Johansson e Adam Driver: ecco la nostra recensione x.com

Recensione di Paper Tiger: James Gray dirige Adam Driver in una tragedia mafiosa reddit

Paper Tiger, recensione del film in Concorso a Cannes 2026 con Scarlett Johansson (grande assente al Festival)Al Festival di Cannes 2026 è stato presentato in Concorso Paper Tiger, il nuovo film di James Gray che rivede insieme Scarlett Johansson e Adam Driver: ecco la nostra recensione ... vogue.it

Cannes 2026, Paper Tiger: Adam Driver e Scarlett Johansson giganteschi nel nuovo film di James GrayPaper Tiger segna il ritorno di James Gray in concorso al Festival di Cannes: un noir solo in apparenza classico. newscinema.it