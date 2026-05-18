Paper Tiger recensione | James Gray firma un gangster movie ispirato nelle intenzioni ma debole nella scrittura

Da cinemaserietv.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paper Tiger sembra quasi l’ennesima variazione del cinema che James Gray continua a fare da anni: famiglie ebree del Queens, uomini frustrati, sogno americano fallito, criminalità, mascolinità tossica e dinamiche familiari soffocanti. Il problema è che stavolta il film dà continuamente la sensazione di ripetersi senza aggiungere davvero nulla di nuovo. L’atmosfera è quella di Armageddon Time mischiata a un gangster movie anni ’70, ma senza la forza emotiva del primo né la tensione tragica dei grandi modelli a cui Gray guarda apertamente. Si percepisce continuamente il desiderio del regista di costruire una tragedia alla Lumet o alla Coppola, ma il risultato appare spesso artificioso e troppo programmatico. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Paper Tiger di James Gray - recensione Festival di Cannes 2026 Concorso

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