Papa Leone un anno fa la prima Messa solenne a San Pietro Messaggio di Mattarella
Il 18 maggio segna l’anniversario della prima Messa solenne celebrata a San Pietro da Papa Leone, avvenuta un anno fa. In questa occasione, il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio a Papa Leone. La cerimonia ha attirato l’attenzione di fedeli e media, che hanno seguito l’evento con interesse. L’anniversario è stato ricordato anche attraverso iniziative e commenti pubblici, senza però coinvolgere altre figure o dettagli specifici.
Anniversario di inizio pontificato, oggi 18 maggio, giorno della prima Messa solenne a San Pietro. Il messaggio del presidente Mattarella a Papa Leone. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone, un anno fa la prima Messa solenne a San Pietro. Messaggio di Mattarella
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