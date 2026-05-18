Papa Leone un anno fa la prima Messa solenne a San Pietro Messaggio di Mattarella

Il 18 maggio segna l’anniversario della prima Messa solenne celebrata a San Pietro da Papa Leone, avvenuta un anno fa. In questa occasione, il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio a Papa Leone. La cerimonia ha attirato l’attenzione di fedeli e media, che hanno seguito l’evento con interesse. L’anniversario è stato ricordato anche attraverso iniziative e commenti pubblici, senza però coinvolgere altre figure o dettagli specifici.

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