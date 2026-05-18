Paolo VI e Martini | il dialogo tra i giganti del Concilio a Palermo

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo si sono incontrati due figure di rilievo del Concilio Vaticano II, Paolo VI e il cardinale Martini. La loro discussione ha riguardato le strategie diplomatiche adottate da Paolo VI durante i lavori del Concilio e le idee che hanno plasmato le decisioni della Chiesa in quegli anni. Entrambi hanno avuto ruoli importanti nel promuovere i cambiamenti e le aperture all’interno della Chiesa cattolica. La loro interazione ha rappresentato un momento di confronto tra due personalità che hanno lasciato un segno significativo nel recente passato ecclesiastico.

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? Domande chiave Come hanno influenzato il futuro della Chiesa le visioni di questi due giganti?. Perché la diplomazia di Paolo VI è stata decisiva per il Concilio?. Cosa ha insegnato la lezione di Martini sulla Scrittura ai fedeli?. Come possono i giovani teologi applicare oggi quel rinnovamento ecclesiale?.? In Breve Convegno tenutosi dal 14 al 16 maggio tra Palermo e la Cattedrale di Monreale.. Partecipazione di dodici professori della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia al dibattito.. Iniziativa nata dal volume di Marco Vergottini, Brambilla e liturgista Andrea Grillo.. Don Vito Impellizzeri e il vescovo Gualtiero Isacchi hanno coordinato i lavori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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