Paolo Battisti M5s | Massimo Olivetti copiò il programma da un candidato sindaco di Milano

Durante le elezioni amministrative di Senigallia, il candidato del Movimento 5 Stelle ha accusato un suo avversario di aver copiato il programma elettorale da un candidato sindaco di Milano. La dichiarazione è stata rilasciata poco prima del voto, che si svolgerà domenica 24 e lunedì 25 maggio. Il rappresentante del Movimento ha affermato che, una volta eletto, il nuovo sindaco deve presentare le proprie proposte ufficiali, ma non ha fornito ulteriori dettagli o prove a supporto dell’accusa.

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