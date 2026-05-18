Paolo Battisti M5s | Massimo Olivetti copiò il programma da un candidato sindaco di Milano
Durante le elezioni amministrative di Senigallia, il candidato del Movimento 5 Stelle ha accusato un suo avversario di aver copiato il programma elettorale da un candidato sindaco di Milano. La dichiarazione è stata rilasciata poco prima del voto, che si svolgerà domenica 24 e lunedì 25 maggio. Il rappresentante del Movimento ha affermato che, una volta eletto, il nuovo sindaco deve presentare le proprie proposte ufficiali, ma non ha fornito ulteriori dettagli o prove a supporto dell’accusa.
SENIGALLIA – Da Paolo Battisti, candidato nelle liste del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative di Senigallia in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio, a sostegno della candidatura a sindaco di Dario Romano, riceviamo e pubblichiamo: «Una volta eletto, il sindaco deve presentare le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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