Nel corso della sua vita, l’attivista ha vissuto un tentativo di suicidio avvenuto in un ospedale di Cattolica, che ha avuto un ruolo centrale nella sua vicenda personale. Successivamente, ha intrapreso uno sciopero della fame durato settimane, adottato come forma di protesta per i diritti civili. I suoi seguaci si sono divisi nel tempo in fazioni opposte, portando a tensioni e divergenze all’interno del movimento. Questi eventi hanno segnato profondamente il percorso pubblico e privato dell’attivista.

? Domande chiave Come trasformò un tentativo di suicidio nel motore della sua politica?. Perché i suoi eredi sono finiti per dividersi in fazioni opposte?. Chi furono i leader politici con cui riuscì a dialogare sempre?. Cosa resta oggi delle battaglie combattute con il sacrificio del corpo?.? In Breve Tentativo di suicidio a Cattolica nel 1959 salvato dall'amico Franco Roccella.. Dialoghi politici con figure come Andreotti, Berlusconi, Wojtyla e Montanelli.. Eredità politica frammentata tra Emma Bonino e Marco Cappato.. Passaggio dal nome Giacinto alla filosofia del corpo come campo di battaglia.. A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, il 19 maggio 2016, la politica italiana affronta un vuoto lasciato da chi ha trasformato il corpo in un campo di battaglia per i diritti civili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pannella: dal sangue di Cattolica al digiuno per i diritti civili

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