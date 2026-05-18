Panatta | Speciale vedere Sinner vincere al Foro è un esempio per tutti

Vedere Jannik Sinner conquistare una vittoria al Centrale del Foro Italico ha suscitato grande emozione. L’evento richiama un ricordo personale di un appuntamento del 1976, che ha segnato la vita dell’intervistato. La presenza di un atleta italiano che si impone in un torneo così prestigioso rappresenta un momento significativo, soprattutto considerando la storia di questa competizione e il legame con il passato. La scena si inserisce nel quadro di un torneo che attira l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

«Vedere Jannik vincere al Centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel ’76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere. Contro un avversario solido come Casper Ruud ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti. Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere, e Jannik oggi se l’è preso tutto. Jannik è un esempio per tutti, gli faccio le mie congratulazioni». Queste la parole di Adriano Panatta sulla vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 50 anni dopo di lui. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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