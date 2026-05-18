Panatta | Sinner mi ha fatto sorridere durante la premiazione Con Mattarella è stato dolcissimo

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Adriano Panatta ha commentato il comportamento di Jannik Sinner durante una recente occasione di premiazione, dichiarando che il tennista gli ha fatto sorridere. Inoltre, ha riferito di aver assistito a un momento molto dolce tra Sinner e il presidente della Repubblica, che lo ha colpito positivamente. Panatta ha condiviso queste impressioni senza approfondire ulteriori dettagli, concentrandosi sulle emozioni suscitate da quei momenti specifici.

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Adriano Panatta ha parlato di Jannik Sinner e del momento con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lo ha molto colpito. Il verdetto è chiaro: il numero uno al mondo è un ragazzo speciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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