Panatta | Sinner mi ha fatto sorridere durante la premiazione Con Mattarella è stato dolcissimo

Adriano Panatta ha commentato il comportamento di Jannik Sinner durante una recente occasione di premiazione, dichiarando che il tennista gli ha fatto sorridere. Inoltre, ha riferito di aver assistito a un momento molto dolce tra Sinner e il presidente della Repubblica, che lo ha colpito positivamente. Panatta ha condiviso queste impressioni senza approfondire ulteriori dettagli, concentrandosi sulle emozioni suscitate da quei momenti specifici.

Adriano Panatta ha parlato di Jannik Sinner e del momento con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lo ha molto colpito. Il verdetto è chiaro: il numero uno al mondo è un ragazzo speciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

What Jannik Sinner Said After Winning Rome 2026 | French Open Next

Sullo stesso argomento

Belinda Bencic molto colpita da Jannik Sinner: “È stato dolcissimo con mia figlia”Belinda Bencic ha avuto parole molto belle per Jannik Sinner, dopo che il campione azzurro a Miami si è fermato per giocare con sua figlia di due...

Leggi anche: Sinner: "Mi emoziono sempre con Mattarella". E poi a Panatta: "Adriano, l'abbiamo riportato a casa"

Il nuovo Re di Roma Sinner domina anche a Roma: 50 anni dopo Panatta il torneo maschile degli Internazionali #tennis torna tricolore, con gli applausi speciali del Presidente Mattarella Hai scritto un'altra indimenticabile pagina di storia! Fenomenale Ja x.com

Panatta: Sinner mi ha fatto sorridere durante la premiazione. Con Mattarella è stato dolcissimoAdriano Panatta ha parlato di Jannik Sinner e del momento con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lo ha molto colpito ... fanpage.it

Sinner dopo la vittoria tra Mattarella e Panatta. Le parole piene di emozione. Il videoÈ un grandissimo onore essere qui sul palco con Adriano Panatta e con il Presidente. Quando c’è il signor Sergio Mattarella mi emoziono sempre e finisco per mettermi in situazioni non piacevoli.Con ... tg.la7.it