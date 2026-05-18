Jannik Sinner ha parlato di Adriano Panatta, definendolo “simpaticissimo” dopo aver scambiato alcune parole con lui. L’atleta ha condiviso che l’incontro è stato piacevole e che Panatta era visibilmente contento. La conversazione è avvenuta durante la trasmissione “Che Tempo Che Fa” su Canale Nove, in occasione di un evento significativo: l’Italia ha vinto nuovamente gli Internazionali d’Italia al Foro Italico, a 50 anni dalla vittoria di Panatta.

Adriano Panatta “è stato simpaticissimo”. Così Jannik Sinner, ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa su Canale Nove, racconta il dialogo successivo al simbolico passaggio di testimone: 50 anni dopo Panatta, un italiano ha nuovamente vinto gli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Dopo la premiazione, Sinner e Panatta sono stati ripresi dalle telecamere mentre chiacchieravano per qualche secondo: “Lo conosco poco, ma abbiamo scambiato due parole ed è stato bello “, ha spiegato il numero 1 al mondo. Sinner ha poi raccontato: “Spero di rivederlo a Parigi. Speriamo di avere modo di conoscerlo senza tanto pubblico intorno”. L’appuntamento dunque è al Roland Garros, dove Panatta premierà nuovamente il vincitore del torneo che lui conquistò sempre 50 anni fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Panatta è simpaticissimo. Abbiamo scambiato due parole ed è stato bello, era contento”: il racconto di Sinner

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