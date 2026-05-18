Da alcune indiscrezioni diffuse inizialmente dal Daily Mail e poi riprese da vari media americani, si parla di una possibile intesa tra Pamela Anderson e Tom Cruise. Secondo quanto riportato, i due avrebbero stretto una connessione nelle ultime settimane, suscitando l'interesse del pubblico e dei giornalisti di settore. Le voci di un possibile flirt si sono diffuse rapidamente, alimentando le discussioni nel panorama di Hollywood. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora dai diretti interessati.

Le indiscrezioni arrivano prima dal Daily Mail e, nel giro di poche ore, hanno fatto il giro dei media americani: tra Pamela Anderson e Tom Cruise ci sarebbe una particolare sintonia nata nelle ultime settimane, tanto da far parlare già di un possibile flirt. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico attraverso alcune fonti anonime vicine ai due attori, tutto sarebbe iniziato dopo il ritorno cinematografico di Pamela Anderson con The Last Showgirl, il film che ha segnato una sorta di rinascita professionale per l’ex star di Baywatch. Sempre secondo gli insider citati dal Daily Mail e dal National Enquirer, Cruise sarebbe rimasto particolarmente colpito dalla performance dell’attrice. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Pamela Anderson e Tom Cruise, si parla di un flirt a Hollywood: da dove nasce il gossip

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